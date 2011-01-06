Работа в офисе и на фриланс основе (должность – "Дизайнер, дизайнер интерфейсов"):

Работа в "Apple inc." с мая 2010 года по настоящее время ( ФРИЛАНС ОСНОВА)

Работа в компании "Яндекс" – 9 месяцев с 2007 по 2008 годах

Работа в "СибирьТелеком" – 3 месяца в 2007 году

Работа в "Русский Алюминий" с 2001 по 2006 года

Разработка сайтов на,

MODx, Wp, Joomla, Host CMS, Drupal, NetCat и самописные

Разработка чего:

- печатная и наружняя реклама

- айдентика

- дизайн сайтов и приложений

- дизайн игр для соц.сетей

- технический и промышленный дизайн

- иллюстрации приближенные к фотореалистичности

и это не полный список возможности...

Расчеты по работе могут производиться как по электронному расчету. так и при личной встрече и по безналичному расчету с заключением сделаки с ИП

Удовлетворительные сроки по доступной цене.