Работа в офисе и на фриланс основе (должность – "Дизайнер, дизайнер интерфейсов"):
Работа в "Apple inc." с мая 2010 года по настоящее время ( ФРИЛАНС ОСНОВА)
Работа в компании "Яндекс" – 9 месяцев с 2007 по 2008 годах
Работа в "СибирьТелеком" – 3 месяца в 2007 году
Работа в "Русский Алюминий" с 2001 по 2006 года
Разработка сайтов на,
MODx, Wp, Joomla, Host CMS, Drupal, NetCat и самописные
Разработка чего:
- печатная и наружняя реклама
- айдентика
- дизайн сайтов и приложений
- дизайн игр для соц.сетей
- технический и промышленный дизайн
- иллюстрации приближенные к фотореалистичности
и это не полный список возможности...
Расчеты по работе могут производиться как по электронному расчету. так и при личной встрече и по безналичному расчету с заключением сделаки с ИП
Удовлетворительные сроки по доступной цене.
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