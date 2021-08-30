sweti_swet

Добрый день. Меня зовут Светлана.
Я помогаю новым и действующим поставщикам в работе на Wildberries.
У меня есть 2 вида услуг:
-сопровождение
-консультация
Подскажите мне, вы хотите самостоятельно вести кабинет или делегировать всю операционную деятельность?
Многие поставщики сталкиваются с трудностями ведения кабинета поставщика на Wildberries. Большой объем информации и правил не дают увидеть картину целиком. По этой
причине возникает еще больше вопросов, и поставщики уже готовы нанимать
отдельного сотрудника для работы с маркетплейсом.
Не торопитесь принимать поспешные решения. Возможно Вам необходима будет только одна консультация:
-расскажу, как зарегистрироваться в личном кабинете
-как грамотно заполнить спецификации
-объясню, как сделать так, чтобы товары одной категории были в одной карточке, чтобы покупатель мог выбирать, не уходя с Вашего товара
обратно в поиск или рекомендации
-как грамотно поставить рекомендации
-что и как нажать, чтобы карточка товара была полностью заполнена информацией и ключевыми запросами
-откуда берутся баркоды?
-как сделать штрих-код?
-как продвигать товар?
-к какому типу поставки относится Ваша партия товара и почему Вы не можете поставить ее в план
«Что это такое?», «Что это значит?, «Как это исправить?», «На что нажать?», «Куда писать?»- самые часто задаваемые вопросы , на которые
найдется ответ.
Оплата почасовая. Час можно разбить на несколько звонков. Каждый телефонный разговор я дублирую текстом в выбранный мессенджер , чтобы
информация всегда оставалась в быстром доступе. В этом же мессенджере отвечу на
дополнительные вопросы.
Для начала сотрудничества нам необходимо познакомиться и выбрать дату и время начала консультации. Это можно сделать путем переписки или
предварительного звонка.
Минимальны размер оплаты- стоимость одного часа 1000 рублей.