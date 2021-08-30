sweti_swet

менеджер по работе с Wildberries

Добрый день. Меня зовут Светлана.

Я помогаю новым и действующим поставщикам в работе на Wildberries.

У меня есть 2 вида услуг:

-сопровождение

-консультация

Подскажите мне, вы хотите самостоятельно вести кабинет или делегировать всю операционную деятельность?

Многие поставщики сталкиваются с трудностями ведения кабинета поставщика на Wildberries. Большой объем информации и правил не дают увидеть картину целиком. По этой

причине возникает еще больше вопросов, и поставщики уже готовы нанимать

отдельного сотрудника для работы с маркетплейсом.

Не торопитесь принимать поспешные решения. Возможно Вам необходима будет только одна консультация:

-расскажу, как зарегистрироваться в личном кабинете

-как грамотно заполнить спецификации

-объясню, как сделать так, чтобы товары одной категории были в одной карточке, чтобы покупатель мог выбирать, не уходя с Вашего товара

обратно в поиск или рекомендации

-как грамотно поставить рекомендации

-что и как нажать, чтобы карточка товара была полностью заполнена информацией и ключевыми запросами

-откуда берутся баркоды?

-как сделать штрих-код?

-как продвигать товар?

-к какому типу поставки относится Ваша партия товара и почему Вы не можете поставить ее в план

«Что это такое?», «Что это значит?, «Как это исправить?», «На что нажать?», «Куда писать?»- самые часто задаваемые вопросы , на которые

найдется ответ.

Оплата почасовая. Час можно разбить на несколько звонков. Каждый телефонный разговор я дублирую текстом в выбранный мессенджер , чтобы

информация всегда оставалась в быстром доступе. В этом же мессенджере отвечу на

дополнительные вопросы.

Для начала сотрудничества нам необходимо познакомиться и выбрать дату и время начала консультации. Это можно сделать путем переписки или

предварительного звонка.

Минимальны размер оплаты- стоимость одного часа 1000 рублей.