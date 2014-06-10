swetik1417

Юридические услуги
- составление претензий;
- оформление и разработка договоров различного вида деятельности и уровня сложности;
- консультация клиентов по вопросам, связанным с действующим законодательством;
-оформление банковских документов;
-составление договоров и сопровождение сделок,
- анализ и ведение документации компании;.
-консультация клиентов по трудовому кодексу, по закону о «Защите прав потребителей;
-оставление претензионно-исковой работы;
Знание ПК на уровне уверенного пользования, Консультант+, Microsoft Office, Excel, Word, Internet.Опыт работы 4 года.
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