swetik1417

Юридические услуги

- составление претензий;

- оформление и разработка договоров различного вида деятельности и уровня сложности;

- консультация клиентов по вопросам, связанным с действующим законодательством;

-оформление банковских документов;

-составление договоров и сопровождение сделок,

- анализ и ведение документации компании;.

-консультация клиентов по трудовому кодексу, по закону о «Защите прав потребителей;

-оставление претензионно-исковой работы;

Знание ПК на уровне уверенного пользования, Консультант+, Microsoft Office, Excel, Word, Internet.Опыт работы 4 года.