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swiss_consulting
swiss_consulting
40 лет
Швейцария
/
Лозанна
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Мы Швейцарская компания которая выходит на рынок СНГ ищем новых работников для примера будут несколько проектов после которых мы отберем специалистов.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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