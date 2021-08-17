swiss_consulting

Артемий swiss_consulting

 
40 летШвейцария/Лозанна
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мы Швейцарская компания которая выходит на рынок СНГ ищем новых работников для примера будут несколько проектов после которых мы отберем специалистов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей