Творец

- Рисую картинки в диджитале (в основном по разным аниме и играм). Могу позапариваться над фонами и детальками.

При желании заказчика скидываю этапы работы для конструктивной критики и, по необходимости, коррекции.

- Могу проверять тексты на грамотность и пунктуацию, а также сделать их более литературными (имеется опыт написания собственных произведений - фанфиков - вполне хорошего качества). Отличное знание русского языка и относительно неплохое знание английского языка (В2)