sxnic

Дмитрий Линков sxnic

 
22 годаРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтажёр

Приветствую!

Я крайне заинтересован в том, чтобы выполнить ваш заказ и выполнить его в своём, неповторимом стиле!

Далее будут приведены основные сферы в которых я разбираюсь и могу выполнить ваш заказ качественно (приведены не все )

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Дизайн:   Я могу сделать качественный логотип вашей фирме/бренду/компании и т.д.;

Оформление:  Вы можете заказать оформление вашего профиля в соц. сетях и т.д;

Видеомонтаж:  Лучший из моих навыков. Если вы заказываете у меня монтаж вашего ролика, то можете не беспокоится.

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