Целью настоящего проекта является разработка качественного программного обеспечения, легкого в использовании и обслуживании, автоматизирующего деятельность предприятий малого и среднего бизнеса и высвобождающего человеческие ресурсы от выполнения рутиных операций.

Наше программное обеспечение позволит сотрудникам сосредоточиться на ведении бизнеса, формализовать и автоматизировать бизнес-процессы, используемые в компании, получить максимум аналитической информации, которая ранее, в силу сложности ее формирования, была недоступна.

Приглашаем к сотрудничеству разработчиков модулей расширения на базе платформы "Бизнес Администратор".