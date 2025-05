Системный администратор, oracle dba

Опыт работы: с 1994г.

Профессиональный опыт:

Знание ПК на уровне администратора (архитектура x86 и Sun SPARC); администрирование ОС UNIX (Sun Solaris, GNU/Linux: RedHat, Fedora, CentOS, Slackware, Debian, *BSD), администрирование Oracle Database (8i, 9i, 10g), администрирование Oracle Application Server (8i, 9i, 10g); создание отказоустойчивых (“high-availability”) и вычислительных (“true”) кластеров на Sun Solaris и GNU/Linux; администрирование систем виртуализации VMware и Xen. Администрирование ОС семейства Windows (9x/NT/2000/XP).

Администрирование сети; знание протоколов Ethernet, TCP/IP (IPv4 и IPv6), IPX, X.25 etc.; администрирование маршрутизаторов (Cisco, Motorola, HP) и активного оборудования сети (Cisco, 3COM, Intel, D-Link etc.). Создание и администрирование беспроводной сети банка.

Безопасность сети, защита от СПАМ-а и вирусов почты, ведение DNS, VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN); создание сертификационного центра банка (для работы клиентов в системе интернет-банк); администрирование Cisco PIX 515E, Cisco Catalyst 35XX/37XX, Cisco 17XX, 26XX.

Знание языков программирования: sh, c, c++, perl, java, pl/sql etc.

Опыт написания технической документации и разработки IT решений, знание современных тенденций корпоративной автоматизации (концепции ERP, CRM, Billing и Doc/Workflow).

Английский язык – технический.