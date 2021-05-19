Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!
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Закрыт
4 года назад
Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!
Работаю с специалистом. не устраивают моменты: 1) Самое важное, маленькое количество заказов. На уровне 1-5 за неделю рекламы. 2) Поступают не целевые звонки из других районов доставки. Уже было ~4 штуки. на ...