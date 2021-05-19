synd2a

Алексей synd2a

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Креативы вк/инста

    Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит рекламы в ВКОНТАКТЕ, ИНСТАГРАММ

    Работаю с специалистом. не устраивают моменты: 1) Самое важное, маленькое количество заказов. На уровне 1-5 за неделю рекламы. 2) Поступают не целевые звонки из других районов доставки. Уже было ~4 штуки. на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад