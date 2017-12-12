Самсонов Алексей synfloodsynflood
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Специализируюсь на разработке и поддержке крупных проектов.
PHP, MySQL, JavaScript, CSS, HTML5, websocket
Оптимизация сайта и сервера под высокую посещаемость, поисковая оптимизация,
партнерские программы, статистика посещаемости.
Администрирование выделеннного сервера под Unix:
nginx + php-fpm, кэширование, тюнинг MySQL, защита от DDOS.
C++ под Unix: сокеты, трэды, kqueue.
Опыт работы более 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
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