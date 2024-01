MVP SharePoint Server

Персональная информация

ФИО: Бельский Сергей Анатольевич

Возвраст: 27 лет, 01.05.1983

Семейное положение: женат

Телефон: +380992100102

Проживание: Харьковское шоссе 148, кв. 423

E-mail и MSN: [email protected]

Twitter: @sergey_belskiy

Skype: sergey.belskiy

Blog: http://it-club.in.ua/personal/sbelskiy/blog

Образование

В феврале 2007 года я получил диплом специалиста Национального Авиационного Университета в городе Киев, Специализация – Программное обеспечение автоматизированных систем.

Опыт работы

На протяжении 2005 г. я работал в фирме "Protec". Должность инженер-программист. Язык программирования Visual C++ 4.0, 6.0. Обязанности: поддержка пользователей, временные командировки по клиентам, доработка программного продукта, написание дополнительных функций. Продукт являет собой обучающию систему «Авто-эзаменатор».

Программа работает как локально, так и по сети и состоит из множества модулей.

На протяжении 2006 г. по сегодня я работаю в Украинской Лизинговой Компании. Занимаемая должность Руководитель группы разработчиков. В своей работе мы используем инструмент Net.FrameWork 3.0/3.5/4.0 (C#, Ado.Net, WPF). Была создана внутренняя система ERP/CRM (SINM – system information network management).

На протяжении 2009 г. Я работал с системой Dynamics CRM 4.0 (а именно установка, конфигурация, E-mail Router, создание собственного интерфейса, создание новых сущностей, атрибутов, связей, бизнес процессов, ISV Config и конфигурации Site Map).

На протяжении 2010 г. я занимаю должность ИТ руководителя. Я имею множество внутренних проектов, направленных на использование SharePoint 2010. Инструмент разработки Visual Studio 2010 для построения Event Receivers, других шаблонов, BDC, web частей и custom списков, workflows, custom типов контента, master страниц и других утилит для SharePoint Server. Также я временно работаю freelance и имею несколько клиентов в России и США.

Мои визиты и достижения

В ноябре 2008 года я посетил конференцию TechEd 2008 в Барселоне в качестве слушателя. В ноябре 2010 года я посетил конференцию TechEd 2010 в Берлине в качестве MVP а также конференцию Platforma 2010 и MVP Open Days в Москве. В декабре был докладчиком на конференции MS SWIT 2010, которая проходила в Киеве. Мой доклад - how create custom workflow in Visual Studio 2010.

Мои курсы: M2349 Programming with the Microsoft .Net Framework (Visual C# .Net), M2780 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database and M2797 Designing a Reporting Solution Architecture Using Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services.

Я имею статус Most Valuable Professional Award 2010 SharePoint Server Architecture. Можете посмотреть мой профайл (ID 4029258).

Я имею более сотни статей по технологии SharePoint на своём блоге.

Мои внешние проекты:

1. http://it-club.in.ua

2. http://kiev.it-club.in.ua

3. http://blogs.it-club.in.ua/sbelskiy

Также имею множество веб кастов:

1. http://www.techdays.in.ua/speaker/112010.html

2. http://www.youtube.com/user/AllSharepoint

Специальные навыки

ОС:

Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Mobile 6, 7, Windows 2003, 2008 R2 Server, MS DOS, Linux Suse 10, Vista, Windows 7.

Языки и инструменты программирования:

UML (1 year), C/C++ (2 years), COM (0,5 years), MS Visual C++ (3 years), MFC (2 years), C++ Bilder (0,3 year), VBA (0.3 year), Oracle (0,2 year), Prolog (0,3 year), HTML (0,5 year), Net.Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 (C# .Net - 5 years, XAML, WCF, WPF - 2 years), ASP .Net (1 year), Developer Express (2 years), MS Studio 2003,2005 (5 years), MS Visual Studio 2008 (3 years), MS Visual Studio 2010 (2 years), Dynamics CRM 4.0 (3 years), SharePoint 2007, 2010 (3 years).

Базы данных:

Microsoft SQL Server 2005 (5 years) 2008(2 years), ODBC (3 years), MS Access (5 years), MS SQL 2005 Reporting Server (5 years) 2008(2 years), MS Team Foundation Server 2008, 2010 (2 years), CVS Server (2 years).

Технологии:

Win 32 API (0,5 year), TCP/IP (5 years), WinSock (0,5 year). ADO.Net (5 years), Web EndPoint, T-SQL, CLR, Stored Procedures (5 years), XML (2 years), RDL Reports, Models, Crystal Reports (5 years), SSIS (5 years), SQL Replications (5 years).

Языки:

English - technical (no perfection), Russian, Ukrainian.

Личные качества

Любимый вид спорта – баскетбол, футбол. Не курю. Люблю изучать новые технологии, быть в курсе новинок, коммуникабелен, настойчив, ответственен.