Переводы с арабского на русский и с русского на арабский

Перевод текстов общей, технической, финансовой направленности, написание деловых писем.

Распознавание арабского текста, написанного от руки и аудио записей на арабском языке.

Родилась и выросла в России, закончила СПбПроживаю в Сирии с 2005 г.

Опыт работы:

2014-2019 - преподаватель русского как иностранного в сирийской школе

2019 - по настоящее время переводчик арабского языка в компании по производству удобрений

Знание языков:

русский - родной

арабский - В1