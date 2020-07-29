Переводы с арабского на русский и с русского на арабский
Перевод текстов общей, технической, финансовой направленности, написание деловых писем.
Распознавание арабского текста, написанного от руки и аудио записей на арабском языке.
Родилась и выросла в России, закончила СПбПроживаю в Сирии с 2005 г.
Опыт работы:
2014-2019 - преподаватель русского как иностранного в сирийской школе
2019 - по настоящее время переводчик арабского языка в компании по производству удобрений
Знание языков:
русский - родной
арабский - В1