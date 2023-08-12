Ui designer
Создаю дизайн:
- лендинга;
- десктоп сайты
- мобильные приложения/сайты;
- иконки;
- макеты.
Знание английского на intermediate.
Работаю в Adobe Photoshope, Figma, Adobe Sketch.
Могу решить любую задачу, предоставлю быстрый и качественный результат, опыт работы 1 год.
Портфолио
- Персональный сайт-визитка2 просмотра
- Веб-сайт цифрового магазина украшений1 просмотр
- Сайт услуг цифрового маркетинга3 просмотра
- Веб-сайт цифрового магазина растенийнет просмотров
- Веб-сайт магазина детских товаров1 просмотр