syrokx

Любовь Панова syrokx

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ui designer

Создаю дизайн:

- лендинга;

- десктоп сайты

- мобильные приложения/сайты;

- иконки;

- макеты.

Знание английского на intermediate.

Работаю в Adobe Photoshope, Figma, Adobe Sketch.

Могу решить любую задачу, предоставлю быстрый и качественный результат, опыт работы 1 год.