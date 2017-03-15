Дизайнер
Разработка дизайна сайтов (Landing Page, сайт-визитка,корпоративный, интернет-магазин, Промо-сайты);
Создание уникальных иллюстраций по клиентской тематике;
Создание графических и стилистических элементов сайтов;
Разработка баннеров (jpg, gif, flash);
Разработка элементов фирменного стиля (бланки,конверты,папки,визитки,наклейки и
т.д.);
Создание логотипов;
Дизайн полиграфии (листовки,брошюры,буклеты);
Отрисовка макетов сайта по прототипам UX/UI проектировщиков;
Профессиональное владение основными векторными и растровыми программами (Adobe
PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign);
Базовые знания html-верстки, CSS;
Понимание принципов usability и наличие художественного вкуса;
Самостоятельная работа над проектом и в команде;
Умение эффективно работать в условиях дедлайна;
Ссылка на портфолио - https://www.fl.ru/users/xMALINAx/