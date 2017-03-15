Дизайнер

Дизайнер

Разработка дизайна сайтов (Landing Page, сайт-визитка,корпоративный, интернет-магазин, Промо-сайты);

Создание уникальных иллюстраций по клиентской тематике;

Создание графических и стилистических элементов сайтов;

Разработка баннеров (jpg, gif, flash);

Разработка элементов фирменного стиля (бланки,конверты,папки,визитки,наклейки и

т.д.);

Создание логотипов;

Дизайн полиграфии (листовки,брошюры,буклеты);

Отрисовка макетов сайта по прототипам UX/UI проектировщиков;

Профессиональное владение основными векторными и растровыми программами (Adobe

PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign);

Базовые знания html-верстки, CSS;

Понимание принципов usability и наличие художественного вкуса;

Самостоятельная работа над проектом и в команде;

Умение эффективно работать в условиях дедлайна;

Ссылка на портфолио - https://www.fl.ru/users/xMALINAx/