Системный Администратор Linux, Clusters
Завершенные проекты за все время работы в IT сфере:
Почтовые кластеры
WEB кластеры
OpenVPN кластеры
Файловые кластеры GlusterFS
Серверы телефонии Asterisk
Отказоустойчивые DNS серверы
Отказоустойчивые WEB серверы
Шлюзы, VPN, прокси серверы
Единые базы авторизации
Системы резервного копирования
Системы мониторинга сетей
Системы мониторинга процессов
Системы повышенной безопасности серверов на базе ОС Linux
Системы отслеживания нарушителей сети
Системы видео наблюдения
Системы подсчета трафика
Системы контроля доступа в интернет и внутренние сети
И многое другое.
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Портфолио
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