Системный Администратор Linux, Clusters

Завершенные проекты за все время работы в IT сфере:

Почтовые кластеры

WEB кластеры

OpenVPN кластеры

Файловые кластеры GlusterFS

Серверы телефонии Asterisk

Отказоустойчивые DNS серверы

Отказоустойчивые WEB серверы

Шлюзы, VPN, прокси серверы

Единые базы авторизации

Системы резервного копирования

Системы мониторинга сетей

Системы мониторинга процессов

Системы повышенной безопасности серверов на базе ОС Linux

Системы отслеживания нарушителей сети

Системы видео наблюдения

Системы подсчета трафика

Системы контроля доступа в интернет и внутренние сети

И многое другое.

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