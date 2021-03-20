Системный администратор Unix/Linux; СУБД Oracle DBA; программист Linux

Знание и глубокое понимание общих принципов постоения вычислительных систем высокой производительности и высокой доступности, методов и способов кластеризации узлов, модулей и вычислительных процессов информационной инфраструктуры.

Опыт работы с операционными системами семейства Unix и понимание общих для них методов работы и технологий, понимание основной философии и концепции для систем данного ряда, а также их принципиальнх различий и незначительных ньюансов.

Понимание концепции GNU, Принципов и структуры ОС Unix.

xBSD: (FreeBSD/OpenBSD): VPN (mpd/ipsec tunnel/openvpn) ; NAT(natd/ipnat) ; Firewall (ipfw/pf) Proxy (squid) ; jail-зоны; netams

Linux: (RedHat,CentOS/Slackware/Debian/Novell-SUSE,SLES,OES): iproute/iptables/samba/ftp/netflow/Oracle 9,10,11/Ingres/sendmail/bind/posfix/qmail/exim/MySQL 4x,5x

Enterprise Unix: IBM Power 5/6 - AIX 5L/6L - Tivoli Products/HP-UX/Sun Solaris

Глубокое знание технологий работы сетевых сервисов и служб их внедрение и поддержка:

mail(qmail,postfix,exim,sendmail,zimbra)/unix quagga(zebra) routing/samba3/ftpd/vpn(mpd,racoon,ipsec,openvpn)/nfs/samba/dns-bind-dnsmasq/natd/ipnat/http-https proxy(squid,oops)/firewalls(iptables/pf/ipfw)/OpenLdap(slapd); и протоколов их обслуживающих. (ip/tcp/udp/icmp/smtp/pop3/imap/ftp/dns e.t.c)

Знание WEB технологий: Frontend (Nginx-base-static-reverse_proxy/lighthttpd)/Backend(Apache/FastCGI/Php-fpm/etc...). Построение HA, HPC, loadbalancing in operative memory dumping technology: memcached систем для Интернет проектов.

Знание языков программирования: C/Perl/PHP/Ada95-2005.

Знание скриптовых языков: Shell/Sed/Awk; регулярные выражения regex;

Утилиты командной строки Unix: grep/sort/uniq etc.

Знание функций ядра системы, работы процессов и межпроцессное взаимодействие как на уровне ядра, так и в случае обращения к ядру из пространства пользовательских приложений системы, системный вызовы, обработчики ядра вызовов. Kernel subsystems/systems calls/interprocess communications. Имею навыки программирование сетевых сокетов на языках C,Perl.

Знание GNU/ANSI C стандартов, применение инструментов (gcc, make, gdb).

Опыт разработки сервисов‚ работающих под большой нагрузкой 24x7 на С в ОС UNIX, многопотоковая обработка и вычисление данных.

Знание современных реляционных СУБД (MySQL; Ingres, Oracle, PostgreSQL).

Знание языка структурированных запросов SQL в нескольких вариациях (под определенные СУБД) ; T-SQL/ANSI SQL/PL-SQL.

Опыт проектирования и разработки распределенных БД под управлением различных СУБД. Разработка схем БД, взамосвязи таблиц, индексов, методы оптимизации запросов и написание процедур, транзакций.

Разработка и внедрение методов различных систем резевного копирования Bacula; Amanda; rsync/dump; cpio; Veritas; Acronis; IBM Tivoli; Политики резервного копирования.

Инсталляция и внедрение систем мониторинга служб серверов приложений и сетевых сервисов: Nagios(nrpe)/Zabbix/Cacti/MRTG (net/snmp/netflow);

Опыт работы систем предупреждений и обнаружений сетевых вторжений и атак IDS/IPS; snort, nessus etc...

Имею опыт использования средств отладки и оптимизации производительности информационных систем, узлов и вычислительных процессов, базовые знания технологий параллельного программирования (MPI, OpenMP, threads).

Системы кластеризации и виртуализации сервисов и информационных систем и структур:

Системы кластеризации сервисов Linux-HA(Hearbeat)/HA-Proxy/LVS/drbd/gfs/procfs/clusterfs/LVM/IPVS/Keepalived; Системы виртуализации/паравиртуализации OpenVZ/QEMU-KVM-Libvirt/XEN/VMWare ESX Server/LPAR's/DLPAR's/OpenStack/Debian Proxmox Clouds/OpenSwitch

Системы хранения данных, RAID,Storages/[SAN/NAS/FibreChannel] системы...

Биллинговые системы операторов связи: RPM. Система анализа телефонного и Интернет трафика, тарификации, расчетов.

Знание и умение применять инструменты: gcc/gdb/glibc/cvs/svn/git/make/gmake.

Понимание стандартного стека мультисетевого взаимодействия систем OSI.

Знание основных протоколов межсетевого взаимодействия (статической и динамической маршрутизации, коммутации), а также понимание математики и алгоритмов их работы: rip1(2)/ospf/igrp/eigrp/bgp-частично.

Навык работы с активным сетевым оборудованием: Cisco 26xx/29xx/35xx/37xx/PIX/ASA;

Организация систем телефонной связи под управлением Linux: Asterisk (SIP/ISDN); VOIP Tel; Extensions;

Знание и умение применять инструменты: gcc/gdb/glibc/cvs/svn/make/gmake

Понимание ГОСТ'ов разработки ТЗ (34*) и стандартов Информационной безопасности как отечественных, так и зарубежных.

Знание доктрины Информационной безопасности РФ, положений и актов Гостехкомиссии, ФСБ, СВР и Министерства обороны. Знание Британских международных стандартов обеспечения безопасности институтов банковской и финансовой деятельности: ISO 2700*/17799/15408/1333* и других.

Следование стандартам качества ISO 9000/9001.