Начинающий фрилансер в сферах копирайтинга и арт дизайна\иллюстраций

Копирайтинг:

плюсы : работаю в сроки, беру любые тематики ( кроме эротических и юридических), пишу всё без воды и понятно.

минусы : имеется мало опыта, могут быть пунктуационные ошибки.

Арт дизайн\иллюстрации:

плюсы : работу выполняю быстро и вношу любые поправки о которых попросит заказчик, опыт работы с заказами имелся.

минусы : я ещё начинающий художник которому сложно судить о своих умениях. Довольно самокритична к своим работам.

Способы оплаты: Qiwi кошелёк, Юmoney (Яндекс деньги).

Почта: [email protected]

Вк: https://vk.com/ahuyonish