Начинающий фрилансер в сферах копирайтинга и арт дизайна\иллюстраций
Копирайтинг:
плюсы: работаю в сроки, беру любые тематики (кроме эротических и юридических), пишу всё без воды и понятно.
минусы: имеется мало опыта, могут быть пунктуационные ошибки.
Арт дизайн\иллюстрации:
плюсы: работу выполняю быстро и вношу любые поправки о которых попросит заказчик, опыт работы с заказами имелся.
минусы: я ещё начинающий художник которому сложно судить о своих умениях. Довольно самокритична к своим работам.
Способы оплаты: Qiwi кошелёк, Юmoney (Яндекс деньги).
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!