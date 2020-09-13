1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.12.91) Требуется при создании номенклатуры заполнить автоматически название и артикул Сейчас стоит такой шаблон: ПНД Флакон 500мл 28/415 белый упак (115шт) арт. N01-0062-001 [Материал]+" "+СтрПолучитьСтроку(СтрЗаменить([ВидНоменклатуры], "/", Символы.ПС), 2)+" "+[Обьем]+"мл "+[Тип горла]+" "+[Цвет корпуса]+" упак ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток, для начала откинем ботов. (в тендере укажите подпись ответа на вопрос "VII+43=") С 2017 года велась унф откровенно как попало. С 2019 вообще перестали закрываться месяца. Пытались в этом году выправлять работу тремя разными специалистами ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, требуется баннер на сайт. tara-szpi . ru Нужно заменить 3 банера в шапке. (от вас только картинка, верстка не требуется). Беннеры будут меняться относительно часто 2-3 раза в мес.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный человек и заказчик! Очень приятный в общении, к сожалению из-за проблем с интернетом в стране, не смогли завершить. Моя вина, заказчика рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ну оставим пожалуй этот заказ... Время не спокойное... Пропал человек... но и я не сильно то искал....