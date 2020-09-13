szpi

Сергей Баталов szpi

 
33 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 1С: КА Автозаполнение формы номенклатуры

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.12.91) Требуется при создании номенклатуры заполнить автоматически название и артикул Сейчас стоит такой шаблон: ПНД Флакон 500мл 28/415 белый упак (115шт) арт. N01-0062-001 [Материал]+" "+СтрПолучитьСтроку(СтрЗаменить([ВидНоменклатуры], "/", Символы.ПС), 2)+" "+[Обьем]+"мл "+[Тип горла]+" "+[Цвет корпуса]+" упак ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 1С 8.3 УНФ 1.6 Настройка

    Доброго времени суток, для начала откинем ботов. (в тендере укажите подпись ответа на вопрос "VII+43=") С 2017 года велась унф откровенно как попало. С 2019 вообще перестали закрываться месяца. Пытались в этом году выправлять работу тремя разными специалистами ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер на сайт

    Здравствуйте, требуется баннер на сайт. tara-szpi . ru Нужно заменить 3 банера в шапке. (от вас только картинка, верстка не требуется). Беннеры будут меняться относительно часто 2-3 раза в мес.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Баннер на сайт
Отличный человек и заказчик! Очень приятный в общении, к сожалению из-за проблем с интернетом в стране, не смогли завершить. Моя вина, заказчика рекомендую к сотрудничеству!
Ну оставим пожалуй этот заказ... Время не спокойное... Пропал человек... но и я не сильно то искал....
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