Доброго времени суток, для начала откинем ботов. (в тендере укажите подпись ответа на вопрос "VII+43=") С 2017 года велась унф откровенно как попало. С 2019 вообще перестали закрываться месяца. Пытались в этом году выправлять работу тремя разными специалистами ...