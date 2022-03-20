Светлана Журавлева szwebdesignszwebdesign
39 летРоссия/Псков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Специалист по созданию и продвижению сайтов на Тильда. Создам для Вас готовый сайт с потоком заявок за 10 рабочих дней!
Гарантии - полностью готовый сайт
- скорость и качество
- поддержка после сдачи проекта
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Услуги
- разработка дизайна и макета сайта в Figma от 8800 руб.
- создание сайта любой сложности (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин) в Tilda от 10800 руб.
- настройка рекламы Яндекс и Google от 7800 руб.
- создание квиза от 3800 руб.
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Бонусы
- базовая настройка SEO
- разработка логотипа
- домен в подарок
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Примеры работ можете посмотреть на сайте http://szwebdesign.tilda.ws
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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