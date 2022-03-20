Специалист по созданию и продвижению сайтов на Тильда. Создам для Вас готовый сайт с потоком заявок за 10 рабочих дней!

Гарантии - полностью готовый сайт

- скорость и качество

- поддержка после сдачи проекта

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Услуги

- разработка дизайна и макета сайта в Figma от 8800 руб.

- создание сайта любой сложности (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин) в Tilda от 10800 руб.

- настройка рекламы Яндекс и Google от 7800 руб.

- создание квиза от 3800 руб.

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Бонусы

- базовая настройка SEO

- разработка логотипа

- домен в подарок

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Примеры работ можете посмотреть на сайте http://szwebdesign.tilda.ws