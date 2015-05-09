t-angel-s8

РЕЗЮМЕ
Сороколат Татьяна Николаевна
Цель
Удаленная работа
Уровень оплаты договорной
Личные данные
Дата и место рождения: 23 февраля 1984 г.,Украина, г. Кременчуг
Возраст: 24 года
Семейное положение: не замужем
Адрес: 39619,Украина г. Кременчуг, ул. Кировоградская 89
Телефон мобильный: 8-097-232-01-06
E-mail: [email protected]
ICQ 389-381-280
ОБРАЗОВАНИЕ
Неоконченное высшее (учусь на 3-м курсе КУЭИТУ, экономический факультет,
специальность финансист)
Дополнительное образование
ЕШКО-курсы «Пользователь ПК по европейским стандартам (ECDL)», «Бухгалтерский учет на ПК»
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2007г копирайтер,а также перевод текстов
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – свободное чтение и перевод специальных текстов
Немецкий – свободное чтение и перевод специальных текстов
Работа с компьютером
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW!, Paint Shop Pro) и маркет-медиа пакетами (IMS, Super MIDAS, Galileo)
Опыт по прикладному программированию (С++) и WEB дизайну (HTML, Perl)
Имею домашний ПК (Pentium-IV/3.0) с доступом в Internet.
Специальные навыки
Набор текста «слепым» методом: кириллица – 270 зн./мин., латиница – 150 зн./мин.
Интересы и увлечения
Литература по искусству фен-шуй,психология
Рекомендации из учебных заведений и предыдущих мест работы будут представлены по требованию