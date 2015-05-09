t-angel-s8

РЕЗЮМЕ

Сороколат Татьяна Николаевна

Цель

Удаленная работа

Уровень оплаты договорной

Личные данные

Дата и место рождения: 23 февраля 1984 г.,Украина, г. Кременчуг

Возраст: 24 года

Семейное положение: не замужем

Адрес: 39619,Украина г. Кременчуг, ул. Кировоградская 89

Телефон мобильный: 8-097-232-01-06

E-mail: [email protected]

ICQ 389-381-280

ОБРАЗОВАНИЕ

Неоконченное высшее (учусь на 3-м курсе КУЭИТУ, экономический факультет,

специальность финансист)

Дополнительное образование

ЕШКО-курсы «Пользователь ПК по европейским стандартам (ECDL)», «Бухгалтерский учет на ПК»

ОПЫТ РАБОТЫ

С 2007г копирайтер,а также перевод текстов

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – свободное чтение и перевод специальных текстов

Немецкий – свободное чтение и перевод специальных текстов

Работа с компьютером

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), статистическими (SPSS, ОСА), графическими (CorelDRAW!, Paint Shop Pro) и маркет-медиа пакетами (IMS, Super MIDAS, Galileo)

Опыт по прикладному программированию (С++) и WEB дизайну (HTML, Perl)

Имею домашний ПК (Pentium-IV/3.0) с доступом в Internet.

Специальные навыки

Набор текста «слепым» методом: кириллица – 270 зн./мин., латиница – 150 зн./мин.

Интересы и увлечения

Литература по искусству фен-шуй,психология

Рекомендации из учебных заведений и предыдущих мест работы будут представлены по требованию