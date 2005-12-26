Задача написать скрипт аналогичный http://www.malchishnik.net/. Без дизайна, но дизайн должен быть легко изменяемым. +Скрипт должен иметь админ панель.
- $50Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
.---------------------------------------. | Легенда: Наследие драконов | | www.dwar.ru -- www.dwars.ru | `--------------------------------------` Программа должна уметь: - Создовать бои Групповые/хаотичесские. Или заходить в них. - Вести бой, наносить удары по противнику. --Интервал ударов в пределах 15 секунд. --Последовательность либо случайная, либо пользователь указывает комбинации ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
.---------------------------------------. | Легенда: Наследие драконов | | www.dwar.ru -- www.dwars.ru | `--------------------------------------` Программа должна уметь: - Создовать бои Групповые/хаотичесские. Или заходить в них. - Вести бой, наносить удары по противнику. --Интервал ударов в пределах 15 секунд. --Последовательность либо случайная, либо пользователь указывает комбинации ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен каталог сайтов как http://www.pages.ru/ http://catalog.igit.ru/. Желательно с mod_rewrite. ! Куплю уже готовый похожий скрипт ! При желании. Сделать можно и на основе вот этого скрипта, указанного ниже.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт18 лет назад