t00t

Гость t00t

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Бот для броузерной игры Легенда: Наследие драконов

    $100

    .---------------------------------------. | Легенда: Наследие драконов | | www.dwar.ru -- www.dwars.ru | `--------------------------------------` Программа должна уметь: - Создовать бои Групповые/хаотичесские. Или заходить в них. - Вести бой, наносить удары по противнику. --Интервал ударов в пределах 15 секунд. --Последовательность либо случайная, либо пользователь указывает комбинации ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа бот для броузерной игры dwar

    $100

    .---------------------------------------. | Легенда: Наследие драконов | | www.dwar.ru -- www.dwars.ru | `--------------------------------------` Программа должна уметь: - Создовать бои Групповые/хаотичесские. Или заходить в них. - Вести бой, наносить удары по противнику. --Интервал ударов в пределах 15 секунд. --Последовательность либо случайная, либо пользователь указывает комбинации ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Каталог сайтов

    $50

    Нужен каталог сайтов как http://www.pages.ru/ http://catalog.igit.ru/. Желательно с mod_rewrite. ! Куплю уже готовый похожий скрипт ! При желании. Сделать можно и на основе вот этого скрипта, указанного ниже.

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад