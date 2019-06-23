Верстальщик/Начинающий веб-разработчик

Стараюсь развиваться в направлении веб-разработки, изучаю документацию исключительно на английском языке, поскольку эту позволяет получать информацию часто из самого источника напрямую. Изучаю веб-разработку уже 4,5 месяца - изучил на достаточном уровне особенности адаптивной и семантической вёрстки, на данный момент изучаю основы нативного JS.

На данный момент владею следующим перечнем навыков (по мере изучения "нового" список будет пополняться):

html/css (большой опыт с grid, flexboxes, etc);

bootstrap; ﻿