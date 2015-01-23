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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
HTMLUbuntu
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Быстро, четко, оперативно. Со всеми комментариями. Рекомендую
Ответный отзыв
Четкая задача, адекватные вопросы, предоставление всей необходимой информации, своевременная оплата. Рекомендую.
Системное программирование
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга