t0pep0

Иван t0pep0

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Back-end developer

Отзывы заказчиков

creater
41 год
18 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Управление реле через USB на Ubuntu
HTMLUbuntu
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Ответный отзыв
Системное программирование
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга