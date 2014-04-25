Бит-М – это содружество независимых IT специалистов. Среди нас есть системные администраторы, имеющие вторым профилем программирование, и программисты, которые любят системное администрирование. Мы не зависим от регулярных работодателей, но зависимы друг от друга как коллеги и товарищи. Мы – люди, для которых IT – смысл жизни, превращенный в доходное ремесло. Поэтому мы стараемся подходить к вопросу нашей работы со всей страстью увлеченного человека, но всегда руководствуемся интересами наших клиентов.

Мы – команда заинтересованная в том, чтобы Ваша IT система работала на Вас. Люди, считающие иначе, не являются нашими конкурентами. Люди, которые думают так же как мы – наши партнеры. Независимо от того, клиенты это или IT специалисты.

Наши специалисты постоянно занимаются повышением квалификации в различных направлениях IT, находятся в постоянном контакте с клиентами, что позволяет быстро и качественно решать любые возникающие у клиента проблемы.

Мы стараемся устанавливать с нашими клиентами долгосрочные взаимоотношения, заботясь об их бизнесе, пока сами клиенты решают свои первоочередные задачи.

Услуги:

• Документирование компьютерной инфраструктуры;

• Учёт компьютерной техники и программного обеспечения;

• Ремонт пк/ноутбуков;

• Настройка сетевого оборудования (Cisco, D-Link, NetGear, TP-Link, Zyxel и др.);

• Настройка и администрирование серверов;

• Установка, настройка компьютеров на базе ОС Windows (XP, Vista, 7) и ОС Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat);

• Поддержка сайта компании;

• Участие в закупках компьютерной техники;

• Настройка и программирование АТС;

• Настройка централизованного файлового хранилища, с разграничением прав доступа, интернет-шлюза, бездисковых рабочих станций;

• Настройка фильтрации интернет-контента;

• Удаленная поддержка работы серверного оборудования;

• Организация видеонаблюдения;

• Круглосуточный мониторинг состояния локальной сети, сетевого оборудования и серверов;

• Подключение облачных сервисов (Google Apps, Office365);

• Аудит и консультации в IT;

Преимущества:

• Наш опыт гораздо больше опыта и знаний отдельных сотрудников;

• Высокий уровень ответственности и гарантии качества услуг;

• Высокая доступность наших сотрудников;

• Сокращение сроков реакции на инцидент;

• Непрерывность обслуживания без отпусков и больничных;

• Использование передовых ИТ решений и технологий.

Почему мы:

• Мы единственная компания, оказывающая услуги IT-обслуживания, с поминутной (7,99 руб.) оплатой;

• Мы отменили абонентскую плату для нескольких тарифов;

• Мы предоставляем бесплатный тестовый период наших услуг на 5 рабочих дней;

• Наши сотрудники работают во всех районах города, что позволяет им максимально быстро выезжать к нашим Клиентам.