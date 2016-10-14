Разрабатываю и поддерживаю сайты на CMS TYPO3

Я работаю на CMS TYPO3 с 2007 года. Это мощная промышленная система https://typo3.org Внутри нее имеется полноценный MVC фреймворк, который называется Extbase. Чем-то подобен Symfony.

С помощью TYPO3 возможно создать любой сайт, от малого до большого со своей специфичной функциональностью. TYPO3 очень удобна в работе и легка в освоении редакторами сайта. Страницы сайта представлены в виде дерева, подобно файловой системе. На каждую страницу можно вставлять элементы контента — текст, картинки, html код, функциональные плагины и т. д.

TYPO3 очень популярна в Германии,Франции, Дании, Англии и др. европейских странах. Те кто понимает ее мощь и гибкость данной системы, с удовольствием ее внедряют.