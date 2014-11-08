t6i87op8678o

Копирайтер, райтер. редактор

Образование: 2004 — 2009 Новгородский государственныйуниверситет им. Я. Мудрого, Великий Новгород Диплом сотличием по специальности «Журналистика», специализация «Периодическая печать»(дневное отделение).

Научный журнал «Вестник Новгородского государственного университета»

Должность:Внештатный редактор

Обязанности: литературное редактирование научных статей. Исправление смысловых,

грамматических, синтаксических ошибок. Устранение недочетов в оформлении

статей, сносок, в библиографическом описании.

Восточно-Европейская Трубная Компания,(продажа и

утилизация металлопроката)

Должность: Копирайтер

Обязанности: ведение раздела «Утилизация труб» на сайте компании. Еженедельная подготовка рекламно-тематических статей (2000-6000 знаков) для продвижения услуг компании

Редактирование текстовых материалов. Оптимизация текстов с проверкой частотности ключевых слов и уникальности готового текста.