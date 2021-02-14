t9093606348

Договора, миграционные споры, внештатный юрист

Более 18 лет проработала старшим юрисконсультом в правоохранительных органах. Имею два высших образования (юрист, бакалавр техники и технологии). Занималась договорно-правовой работой - правовая экспертиза в рамках 44-фз государственных контрактов поставки, оказания услуг, подряда, строительного подряда, в том числе в соответствии с 275-фз по гособоронзаказу. Составляла акты, протоколы разногласий, соглашения, претензии, исковые заявления. Представляла интересы в судах общей юрисдикции и арбитражных судах: обжалование действий и решений органов госвласти, споры по вопросам миграции, компенсация материального ущерба и морального вреда, установление юридически значимых фактов, взыскание компенсации за нарушение судопроизводства в разумный срок. Проводила правовую экспертизу приказов, доверенностей, должностных инструкций и иной служебной документации. В настоящее время являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятой). Есть свой сайт с публикациями www.urfinite.ru.