Профессиональное оказание услуг по аудиту, консалтингу, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Проведение тренингов, семинаров, вебинаров

Профессиональное оказание услуг по аудиту, консалтингу, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов:

1) Определение проблемных мест в бизнес-процессах Вашего бизнеса

2) Разработка максимально эффективных путей оптимизации бизнес-процессов

3) Автоматизация рутинных и типовых задач с целью уменьшения риска возникновения ошибки и повышения скорости выполнения работы

4) Создание инструментов и разработка информационных моделей, направленных на улучшение результатов деятельности

Проведение тренингов, семинаров, вебинаров по продуктам MS Office (Excel, Word, Outlook, Power Point и т.д.) и Google Docs:

По итогам тренинга вы сможете:

1) Существенно повысить навыки владения офисными приложениями;

2) Научиться автоматизировать офисную рутину

3) Решать задачи, которые до тренинга казались бы неразрешимыми

4) Получить практический опыт работы с изучаемыми инструментами

Возможно официальное оформление сделок по оказанию любых услуг