Профессиональное оказание услуг по аудиту, консалтингу, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов:
1) Определение проблемных мест в бизнес-процессах Вашего бизнеса
2) Разработка максимально эффективных путей оптимизации бизнес-процессов
3) Автоматизация рутинных и типовых задач с целью уменьшения риска возникновения ошибки и повышения скорости выполнения работы
4) Создание инструментов и разработка информационных моделей, направленных на улучшение результатов деятельности
Проведение тренингов, семинаров, вебинаров по продуктам MS Office (Excel, Word, Outlook, Power Point и т.д.) и Google Docs:
По итогам тренинга вы сможете:
1) Существенно повысить навыки владения офисными приложениями;
2) Научиться автоматизировать офисную рутину
3) Решать задачи, которые до тренинга казались бы неразрешимыми
4) Получить практический опыт работы с изучаемыми инструментами
Возможно официальное оформление сделок по оказанию любых услуг