Графический дизайнер

﻿РЕЗЮМЕ

ФИО: Исмаилова Алидэ Алимовна

Адрес: г. Севастополь. с. Орлиное

Дата рождения: 28.12.2002 г.

Гражданство: РФ.

Образование: Профессионально-художественный лицей (СПХКЛ) Cевастополь, 2018-2021. Исполнитель художественно-оформительских работ.

Контактная информация:

Номер тел.: +79780152090

Instagram: alide.diz

﻿﻿﻿Почта: [email protected]

Опыт работы: 12. 2020 и по сей день работаю в рекламном агентстве РИНВО.

Должность: графический дизайнер

Дополнительные сведения: Профессионально работаю в CorelDRAW.