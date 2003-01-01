Графический дизайнер
РЕЗЮМЕ
ФИО: Исмаилова Алидэ Алимовна
Адрес: г. Севастополь. с. Орлиное
Дата рождения: 28.12.2002 г.
Гражданство: РФ.
Образование: Профессионально-художественный лицей (СПХКЛ) Cевастополь, 2018-2021. Исполнитель художественно-оформительских работ.
Контактная информация:
Номер тел.: +79780152090
Instagram: alide.diz
Почта: [email protected]
Опыт работы: 12. 2020 и по сей день работаю в рекламном агентстве РИНВО.
Должность: графический дизайнер
Дополнительные сведения: Профессионально работаю в CorelDRAW.
Портфолио
- Буклет18 просмотров
- Логотип13 просмотров
- Дизайн визитки20 просмотров
- Дизайн баннера20 просмотров