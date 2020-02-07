Здравствуйте ! Я работаю менеджером блогеров. Занимаюсь дизайном, написанием вовлекающих текстов и прохожу обучение по профессии визуальщика

4 месяца работаю менеджером крупного блогера, развиваюсь и учусь новому(занимаюсь поиском рекламы, принятием заявок, проведение гивов, поиску информации и выполнением других различных указаний)

Пишу продающие и вовлекающих тесты на абсолютно разные темы

Немного занимаюсь дизайном

Учусь составлять визуал (подбор референсов, составление мудборда, подбор фотографа, выбор и обработка фото, составление конечного визуала)