t_metamorfosis

SMM-менеджер, художник, дизайнер, иллюстратор, фотограф.

Таша Метаморфозы

- Занимаюсь SMM проектами более 3 лет, консультации по ведению, дизайн контент-плана, копирайтинг, выкладка постов, настраивание сервисов массфоловинга и масслайкинга, таргетинговая реклама.

- Оформляю дизайн сообществ ВК, Facebook, Instagram.

- Делаю лого и иконки.

- Рисую вручную с последующей компьютеризацией.

- Рисую на заказ портреты людей и животных, открытки акварелью, цветными карандашами, маслом, акрилом, графика.

- Фотографирую на заказ с последующей ретушью. Ретушь так же можно заказать отдельно.

Программы:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Camera Raw,

- Adobe Lightroom

- Microsoft Office

- iWork

- Битрикс

- 1С

Открыта для новых проектов.

Некоторые примеры моих работ вы можете посмотреть здесь:

www.tmeta.ru

https://www.instagram.com/tmeta.art/

https://www.instagram.com/tmeta.pics/

https://www.facebook.com/tmeta.art/