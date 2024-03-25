t_metamorfosis

Таша Метаморфозы
- Занимаюсь SMM проектами более 3 лет, консультации по ведению, дизайн контент-плана, копирайтинг, выкладка постов, настраивание сервисов массфоловинга и масслайкинга, таргетинговая реклама.
- Оформляю дизайн сообществ ВК, Facebook, Instagram.
- Делаю лого и иконки.
- Рисую вручную с последующей компьютеризацией.
- Рисую на заказ портреты людей и животных, открытки акварелью, цветными карандашами, маслом, акрилом, графика.
- Фотографирую на заказ с последующей ретушью. Ретушь так же можно заказать отдельно.
Программы:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Camera Raw,
- Adobe Lightroom
- Microsoft Office
- iWork
- Битрикс
- 1С
Открыта для новых проектов.
Некоторые примеры моих работ вы можете посмотреть здесь:
https://www.instagram.com/tmeta.art/
https://www.instagram.com/tmeta.pics/