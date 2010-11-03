Татьяна сделала мне хороший рерайт статей с элементами копирайта, я расписал ТЗ с довольно таки спецефичными требованиями. Но она справилась с ними "на ура". Я доволен, были небольшие пометки, но в целом за те деньги какие я заплатил - очень не плохо.