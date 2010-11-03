t_tanja_t

Таня t_tanja_t

 
43 годаУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад

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Портфолио
Отзывы заказчиков
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$48
10 баллов
12 лет назад
Рерайт. Приватно для Приходько Таня (t_tanja_t)
В очередной раз работа выполнена очень качественно и быстро, согласно всем требованиям. Рекомендую.
Дмитрий - отличный заказчик:четкие требования к заданию, оплата - сразу же по факту работы. Спасибо за приятное сотрудничество!
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SeoPerson
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 2-х статей новостной тематики
Татьяна сделала мне хороший рерайт статей с элементами копирайта, я расписал ТЗ с довольно таки спецефичными требованиями. Но она справилась с ними "на ура". Я доволен, были небольшие пометки, но в целом за те деньги какие я заплатил - очень не плохо.
Приятный и доброжелательный заказчик! Понравилось сотрудничать с Андреем. Особенно радует оперативная проверка работы и оплата труда. Спасибо.
Ответный отзыв
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Рерайт. Приватно для Приходько Таня (t_tanja_t)
Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Приятное сотрудничество, понимание со стороны заказчика, оперативность проверки заказа. Спасибо, Дмитрий за удачное начало моей работы на сервисе. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга