Портфолио
- Имбирь для похудения167 просмотров
Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
12 лет назад
В очередной раз работа выполнена очень качественно и быстро, согласно всем требованиям. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик:четкие требования к заданию, оплата - сразу же по факту работы. Спасибо за приятное сотрудничество!
$3
10 баллов
13 лет назад
Татьяна сделала мне хороший рерайт статей с элементами копирайта, я расписал ТЗ с довольно таки спецефичными требованиями. Но она справилась с ними "на ура". Я доволен, были небольшие пометки, но в целом за те деньги какие я заплатил - очень не плохо.
Ответный отзыв
Приятный и доброжелательный заказчик! Понравилось сотрудничать с Андреем. Особенно радует оперативная проверка работы и оплата труда. Спасибо.
$40
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, понимание со стороны заказчика, оперативность проверки заказа. Спасибо, Дмитрий за удачное начало моей работы на сервисе. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга