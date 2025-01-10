Мое резюме

Имя: Наталия

Телефон: +37369307584

E-mail: [email protected]

Желаемая должность:

Оператор ПК, специалист по заполнению анкет, оператор по вводу данных (удаленно), .

Ключевые навыки:

- Уверенное владение ПК и офисными программами (MS Office: Word, Excel).

- Высокая скорость и точность набора текста.

- Грамотность, знание орфографии, пунктуации и стилистики.

- Внимательность, усидчивость, аккуратность.

- Быстрая обучаемость и способность адаптироваться к новым задачам.

- Умение эффективно организовать свое рабочее время.

- Навыки работы с таблицами, анкетами и базами данных.

- Внимание к деталям и аккуратность в работе с документами.

Дополнительная информация:

- Готова работать удаленно с гибким графиком.

- Могу уделять работе от 4 часов в день.

Ответственна, дисциплинированна, ориентирована на результат.

Возраст: 40+ лет.

Цель:

Найти работу, позволяющую развивать свои навыки и приносить ценность работодателю. Интересует как краткосрочное также и долгосрочное сотрудничество.