Имя: Наталия
Телефон: +37369307584
E-mail: [email protected]
Желаемая должность:
Оператор ПК, специалист по заполнению анкет, оператор по вводу данных (удаленно), .
Ключевые навыки:
- Уверенное владение ПК и офисными программами (MS Office: Word, Excel).
- Высокая скорость и точность набора текста.
- Грамотность, знание орфографии, пунктуации и стилистики.
- Внимательность, усидчивость, аккуратность.
- Быстрая обучаемость и способность адаптироваться к новым задачам.
- Умение эффективно организовать свое рабочее время.
- Навыки работы с таблицами, анкетами и базами данных.
- Внимание к деталям и аккуратность в работе с документами.
Дополнительная информация:
- Готова работать удаленно с гибким графиком.
- Могу уделять работе от 4 часов в день.
Ответственна, дисциплинированна, ориентирована на результат.
Возраст: 40+ лет.
Цель:
Найти работу, позволяющую развивать свои навыки и приносить ценность работодателю. Интересует как краткосрочное также и долгосрочное сотрудничество.