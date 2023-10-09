Full-stack developer
Привет, я действующий full-stack разработчик с опытом разработки SPA-приложений, полноценных веб-сайтов и лендингов.
Мой стек состоит из: HTML, CSS, JS, React, Redux, NodeJS, Express, MongoDB, SQL, PHP, Nginx.
Я могу помочь вам решить фронтенд части, будь то многостраничный сайт, лендинг или какая либо отдельная задача.
У меня также есть навыки разработки серверов на NodeJS или PHP. Могу написать серверную часть, подключить базу данных, спроектировать API.
Я против войны в Украине!