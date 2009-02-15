Профессиональная разработка прикладных и системных приложений для Windows
Профессиональная разработка прикладных и системных приложений для Windows.
Добросовестный подход к каждому проекту.
Из инструментов предпочитаю Delphi и Flex2, базы MSSQL, MySQL, Firebird, Access.
Сертификаты:
MCAD Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .NET
MCP Microsoft Certified Professional
Developing Microsoft ASP .NET Web Applications using Visual Studio .NET
Delphi 7 Software Development
Delphi 5 Software Development
Имеются патенты на ПО.
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