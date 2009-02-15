tab888

Сергей Табачников tab888

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Профессиональная разработка прикладных и системных приложений для Windows

Профессиональная разработка прикладных и системных приложений для Windows.

Добросовестный подход к каждому проекту.

Из инструментов предпочитаю Delphi и Flex2, базы MSSQL, MySQL, Firebird, Access.

Сертификаты:

MCAD Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .NET

MCP Microsoft Certified Professional

Developing Microsoft ASP .NET Web Applications using Visual Studio .NET

Delphi 7 Software Development

Delphi 5 Software Development

Имеются патенты на ПО.

MySQLDelphiFirebird