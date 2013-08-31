Tbchk

Я предоставляю услуги создания качественного оформления того или иного контента. Им может быть логотип, оформление сайта, создание креативных визиток и флаеров, создание макетов баннеров, оформление различных форм, афиш для евентов, и т.д. Могу с легкостью подойти к созданию видео-ролика, интро, видеопрезентации.

Предпочитаю любую работу в сфере дизайна ибо я работаю с тем, что я люблю, и нету таких моментов, когда бы я не захотел сотворить что-то.Предпочитаю работать с клиентами, которые знают чего хотят, и придерживаются креативных веяний сегодняшнего дня.

Работаю в сфере дизайна уже 5 лет. в 2011-'12 годах работал частным преподавателем по Photoshop, после чего моя ученица поступила в БВШД. На протяжении этих 5 лет я набрался опыта, чтобы достойно стоять на рынке дизайна, и постараюсь в будущем оставить довольными всех клиентов, которые воспользуются моими услугами. Буду рад создать для Вас нечто!