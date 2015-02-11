Образование
- 2005 — Санкт-Петербургский государственный факультет, Журналистика
Корреспондент на телевидении, на радио; внештатный фотограф журнала Собака.RU; редактор портала о СМИ; разработчик архитектуры сайтов и контент-менеджер в веб-студии; фотограф-фрилансер, преподаватель фотографии.
Профессиональные навыки:
Фотосъемка - постановочная и репортажная: портретов, мероприятий, животных,
предметная. Постобработка в программах Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Знание
программ MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point). Профессиональный интернет-пользователь (различные браузеры и поисковые системы). Работа с информацией - сбор, анализ, написание текстов, рерайтинг, озвучка. Работа в системе управления контентом сайта. Работа
с изображением. Преподавание фотографии на курсах и мастер-классах для людей от
10 до 50 лет. Руководство персоналом. Английский— разговорный.