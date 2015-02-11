фотограф, журналист, блоггер, контент-менеджер

Образование

2005 — Санкт-Петербургский государственный факультет, Журналистика

Корреспондент на телевидении, на радио; внештатный фотограф журнала Собака.RU; редактор портала о СМИ; разработчик архитектуры сайтов и контент-менеджер в веб-студии; фотограф-фрилансер, преподаватель фотографии.

Профессиональные навыки:

Фотосъемка - постановочная и репортажная: портретов, мероприятий, животных,

предметная. Постобработка в программах Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Знание

программ MS Office (Exсel, Word, Outlook, Power Point). Профессиональный интернет-пользователь (различные браузеры и поисковые системы). Работа с информацией - сбор, анализ, написание текстов, рерайтинг, озвучка. Работа в системе управления контентом сайта. Работа

с изображением. Преподавание фотографии на курсах и мастер-классах для людей от

10 до 50 лет. Руководство персоналом. Английский— разговорный.