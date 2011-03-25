В рамках текущего проекта по запуску системы управления небольшой компании нужен консалтинг по вопросам в части настройки MS Project Pro 2013/MS Project server 2013 под наш бизнес. Консалтинг по базовой установке ПО не требуется. ...
- Управление проектами2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо: 1. Сделать верстку по готовому дизайну 2. Натянуть на БитриксСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн несложного сайта-визитки компании, с практически стандартной структурой: -Новости -Продукция -Партнеры -О компании -Контакты Есть старый сайт.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать несложный сайт-визитку компании с практически стандартной структурой: -Новости -Продукция -Партнеры -О компании -Контакты Желательна работа под ключ (с редизайном на основе дизайна старого ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт12 лет назад
Разблокирование/перепрошивка компьютера, установленного на транспортном средстве.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 2 сайта на 1С Bitrix. Сайты разные, но на обоих есть Новости. Надо: 1. Сделать начальную загрузку новостей с одного сайта на другой (~250) 2. Сделать/настроить процедуру автоматического ежедневного переноса ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать рерайтинг новостей в течении ближайших 2-х недель с англоязычных сайтов (список по запросу, IT-тематика). Приблизительное количество зн - 1000 в новости. Количество новостей - в среднем по 3 в день, включая субботу и ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
На выходных необходимо сделать рерайтинг новостей с англоязычных сайтов. Приблизительное количество зн - 1000 в новости. Количество новостей - 6 (3 суббота + 3 воскресенье).Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайт оперативных новостей по компьютерной тематике с англоязычных сайтов - за 3 дня, 5-10 новостей (в среднем 1000 зн на новость). В работу входит мониторинг сайтов (как по заданному списку, так и самостоятельным поиском) ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть установленный сервер 1С предприятие вер 8.2. Необходимо выполнить настройки и обучить пользователей в рамках старт-ап проекта интернет магазина, обеспечить полную готовность работы магазина. Нужны знания не только 1С, но и бухгалтерии. Кол-во сотрудников - ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо настроить компонент Новости Битрикс по предложенному варианту дизайна - на установленный сайт с битриксСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Нужен новый интернет магазин. Домен, хостинг - все есть. Специальных/экзотических требований - нетДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создание интернет-магазина компьютерной техники и аксессуаров. Необходим сайт и магазин в базовой функциональности 1С-Битрикс. -Строго Битрикс (требоавния по партнерству/портфолио) -под ключ, размещение и запуск на хостинге Заказчика (хостинг XEN, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Интернет-магазин компьютерной техники и комплектующих. Логотип будет ключевым элементом будущего фирменного стиля сайта. Вся уточняющая информация - по запросу. Условия работы: 1. Предварительные эскизы, 1-3 дня. Без ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
-платформа - строго Amiro, только для официальных партнеров амиро -язык - русский -фирменный стиль сайта -иерархический каталог с номенклатурой до 1000 -корзина, история, уведомления, новости, форум -платежные системы (банковские карты) ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад