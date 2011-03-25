tablet_ru

Глеб tablet_ru

 
58 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

drarbalet
Виктор 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Установка сервера 1с 8.2 на Ubuntu
Ubuntu
С Глебом приятно работать. Профессионал, готов идти на встречу по вопросам оплаты, все своевременно и грамотно. Надеюсь еще буду сотрудничать - рекомендую другим.
Всегда приятно иметь дело не просто с увлеченным человеком, но и с грамотным, хорошим специалистом. Никаких проблем. Все отлично и в срок. Рекомендую.
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Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$180
10 баллов
14 лет назад
Настройка компонента Битрикс Новости
Результатами с Глебом доволен. Чётко поставленная задача, чёткая оплата. Рекомендую как серьёзного заказчика.
Приятно иметь дело с профессионалами - все быстро, качественно и в срок! Рекомендую.
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Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Логотип интернет-магазина
Все четко, оперативно. От сотрудничества с Глебом только положительное впечатление.
Большое спасибо Надежде за прекрасную работу! Рекомендую
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