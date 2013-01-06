tabletka-eu

Необходимо заполнить интернет магазин ттоваром 550 наименований. 8 рублей за позицию. Оплата после добавления каждых 50 позиций Фотка идет с сайта донора. Описание на английском. надо будет либо перевести, либо найти на русском языке в интернете
- $1000Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Установить интернет магазин, на платформе опен картИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем администратора в интернет магазин. На постояную работу. Оплата договорная. Магазин на платформе Преста. Ждем людей которые знают толк в работе!Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить магазин Магазин на платформе Presta shop Настроить надо модули SEO 1 модуль Поиск и фильтры 2 модулей Средства миграции 3 модулей Скидки и акции 3 модулей Доставка и логистика 4 модулей Оплата и платежные системы 4 модулей ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Мелкая работа. Установить скрип бесплатного интернет магазина Presta Цена договорнаяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Друзья. Нужен фирстиль для магазина. Название «Таблетка». Агрессивная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Залить на ФТП и подогнать Никаких предоплат П.С. Предыдущий фрилансер взял 100% предоплату, и запорол проект, теперь вместо дизайна ошибка 403 You don't ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Друзья. Нужен фирстиль для магазина. Название «Таблетка». Агрессивная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Залить на ФТП и подогнатьДизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Сайт подвергся атаке хакеров, конкуренты кто продовал товар в 3-4 раза дороже уже давно угрожали Надо проверить что можно востановить и установить как она пробрались в фтп незная паролей И устранить эту лазейку Пшите в личку для более ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
На главной странице ошибки...что то накрутил, незнаю нужен спец ошибки Warning: require_once(config.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/index.php on line 6 Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'config.php' (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/index.php ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходима написать характеристику с работы Текст должен занимать примерно 3\4 страницы А4 в тексте необходимо рассказать об умения на внутрених работа За доп инфой пишите в личкуКопирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
На главной странице, нет ничего кроме ошибок. Например Notice: Error: Could not connect to database d34820sd54886 in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/system/database/mysql.php on line 11 Сайт сделан на основе Open cart Если нужна дополнительная информация [email protected] Сразу предупреждаю, предоплаты не будет, я ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выставить товарам цены. Цена договорная С вопросами обращайтесь на мыло [email protected]Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Продвижение нового интернет-магазина Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина всё для бодибилдинга. Что именно нужно от Вас: 1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина. 2. Продвижение магазина, регион вся Россия. Интересует поднятие посещаемости только белыми методами, ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно установить магазин на удалёныи хостинг. Пишите на [email protected] Оплато сразу после результата. Вы получаете все пароли, и пока я не заплачу у меня не будет доступа к управлению сайта.Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Коментарии к товарам в интернет магазине Заполнить интернет магазин коментариями Необходимо за полнить интретнет магазин коментариями к товарам(часы). Необходимо выставлять небольшие коментарии (на английском или русском) ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ Все предложения цены выставляйте ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо написать 4 текста для интернет магазина О нас Информация о доставке Политика Безопасности Условия соглашения Магазин продает часы. адресс магазина www.tabletka.eu Доставка 10 дней и даем трек номер Что писать - полное свобода выбора. Сразу после работы отсылаем ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Продвижение нового интернет-магазина Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина Часы. Что именно нужно от Вас: 1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина. 2. Продвижение магазина, регион вся Россия. ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад