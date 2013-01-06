tabletka-eu

Альберт tabletka-eu

 
45 летАвстралия/Аделаида
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнить интернет магазин товаром

    $1000

    Необходимо заполнить интернет магазин ттоваром 550 наименований. 8 рублей за позицию. Оплата после добавления каждых 50 позиций Фотка идет с сайта донора. Описание на английском. надо будет либо перевести, либо найти на русском языке в интернете

    Наполнение сайтов42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка магазина

    Нужно настроить магазин Магазин на платформе Presta shop Настроить надо модули SEO 1 модуль Поиск и фильтры 2 модулей Средства миграции 3 модулей Скидки и акции 3 модулей Доставка и логистика 4 модулей Оплата и платежные системы 4 модулей ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн магазина для бодибилдеров

    Друзья. Нужен фирстиль для магазина. Название «Таблетка». Агрессивная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Залить на ФТП и подогнать Никаких предоплат П.С. Предыдущий фрилансер взял 100% предоплату, и запорол проект, теперь вместо дизайна ошибка 403 You don't ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт подвергся атаке хакеров

    $1000

    Сайт подвергся атаке хакеров, конкуренты кто продовал товар в 3-4 раза дороже уже давно угрожали Надо проверить что можно востановить и установить как она пробрались в фтп незная паролей И устранить эту лазейку Пшите в личку для более ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ошибки в интернет-магазине

    На главной странице ошибки...что то накрутил, незнаю нужен спец ошибки Warning: require_once(config.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/index.php on line 6 Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'config.php' (include_path='.:/opt/zone/lib/php') in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/index.php ...

    PHPOpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Характеристика с работы для Электрика

    $100

    Необходима написать характеристику с работы Текст должен занимать примерно 3\4 страницы А4 в тексте необходимо рассказать об умения на внутрених работа За доп инфой пишите в личку

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблемы с mysql

    На главной странице, нет ничего кроме ошибок. Например Notice: Error: Could not connect to database d34820sd54886 in /data01/virt35030/domeenid/www.tabletka.eu/htdocs/system/database/mysql.php on line 11 Сайт сделан на основе Open cart Если нужна дополнительная информация [email protected] Сразу предупреждаю, предоплаты не будет, я ...

    MySQL
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-оптимизация

    $1000

    Продвижение нового интернет-магазина Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина всё для бодибилдинга. Что именно нужно от Вас: 1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина. 2. Продвижение магазина, регион вся Россия. Интересует поднятие посещаемости только белыми методами, ...

    SEO-оптимизация
    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Коментарии к товарам в интернет-магазине

    $100

    Коментарии к товарам в интернет магазине Заполнить интернет магазин коментариями Необходимо за полнить интретнет магазин коментариями к товарам(часы). Необходимо выставлять небольшие коментарии (на английском или русском) ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ Все предложения цены выставляйте ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо написать 4 текста для интернет-магазина

    $20

    Необходимо написать 4 текста для интернет магазина О нас Информация о доставке Политика Безопасности Условия соглашения Магазин продает часы. адресс магазина www.tabletka.eu Доставка 10 дней и даем трек номер Что писать - полное свобода выбора. Сразу после работы отсылаем ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение нового интернет-магазина

    $1000

    Продвижение нового интернет-магазина Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина Часы. Что именно нужно от Вас: 1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина. 2. Продвижение магазина, регион вся Россия. ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
googlepwn
Ренат 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Установить Опен карт
Приятный заказчик. Все оплатил в срок. Советую дальше с ним работать.
Быстро установил данный магазин — OpenCart Rus Без лишних вопросов Помог с установкой и настройками модулей
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