tacha2008

Марина tacha2008

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Инженер - программист

Разработка и сопровождение сайтов, создание презентаций,

разработка дизайна каталогов, буклетов, календарей и визиток. Ваша реклама, наша забота.

Создание сайта (с заполнением), сроки 10-20 дней.

Регистрация в самых крупных поисковиках: Rambler, Yandex, Google,

Yahoo, Aport и каталогах, размещение объявлений. От вас только материалы в word. Работа онлайн.

Быстро, качественно, профессионально.

Портфолио

Поисковые системы (SEO)
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от $100
от 20 дней
#1287
Сайты «под ключ»
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от 5 дней
#3531
Веб-программирование
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от $100
от 10 дней
#5788
HTML-верстка
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от 10 дней
#7781