Инженер - программист
Разработка и сопровождение сайтов, создание презентаций,
разработка дизайна каталогов, буклетов, календарей и визиток. Ваша реклама, наша забота.
Создание сайта (с заполнением), сроки 10-20 дней.
Регистрация в самых крупных поисковиках: Rambler, Yandex, Google,
Yahoo, Aport и каталогах, размещение объявлений. От вас только материалы в word. Работа онлайн.
Быстро, качественно, профессионально.
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Портфолио
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Поисковые системы (SEO)
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