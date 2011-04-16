Инженер - программист

Разработка и сопровождение сайтов, создание презентаций,

разработка дизайна каталогов, буклетов, календарей и визиток. Ваша реклама, наша забота.

Создание сайта (с заполнением), сроки 10-20 дней.

Регистрация в самых крупных поисковиках: Rambler, Yandex, Google,

Yahoo, Aport и каталогах, размещение объявлений. От вас только материалы в word. Работа онлайн.

Быстро, качественно, профессионально.