taffydestroyer

Евгений Силаев taffydestroyertaffydestroyer
25 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствую,хочешь узнать чем я могу помочь ? Я реализую любые идеи веб-дизайна, а также оформления любой соц. сети.
Я имею практические навыки оформления под любой стиль, а также UX/UI дизайна, создания оригинального дизайна с нуля.
У вас есть сайт или канал или группа ВКонтакте, аккаунт Instagram, но нету результата?
Напишите мне и я помогу вам в этом.
Буду рад вас видеть.
Если Вам не хватает моих работ здесь, то могу показать Вам своё портфолио на Behance.
Действие аккаунта приостановлено!