taffydestroyer

Приветствую,хочешь узнать чем я могу помочь ? Я реализую любые идеи веб-дизайна, а также оформления любой соц. сети.

Я имею практические навыки оформления под любой стиль, а также UX/UI дизайна, создания оригинального дизайна с нуля.

У вас есть сайт или канал или группа ВКонтакте, аккаунт Instagram, но нету результата?

Напишите мне и я помогу вам в этом.

Буду рад вас видеть.

Если Вам не хватает моих работ здесь, то могу показать Вам своё портфолио на Behance.