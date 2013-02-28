tag2

Татьяна tag2

 
48 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Рисую с душой для детей ;)

Рисую иллюстрации для детских книг, учебников и журналов, открытки, персонажи и т.д.

e-mail: [email protected]

Портфолио
Показать больше работ