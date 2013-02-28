Рисую с душой для детей ;)
Рисую иллюстрации для детских книг, учебников и журналов, открытки, персонажи и т.д.
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Портфолио
- Любовь129 просмотров
- Корзинка142 просмотра
- Домик для дракончиков157 просмотров
- Весёлые соседи181 просмотр
- Феечка 2236 просмотров
- Феечка 1236 просмотров
- День рождения Вовки267 просмотров
- Л. лиса с лошадкой225 просмотров
- Ж. жар у жабы232 просмотра
- Г. гусь с гитарой336 просмотров
- А. аист и арбуз245 просмотров
- К. кот, корова и кефир289 просмотров