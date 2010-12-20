tagordeeva

Образование: СГУ им. Н.Г.Чернышевского филологический факультет р\г отделение

языки: английский, французский (второй язык)

Опыт работы: в настоящее время преподаю английский

2007-2010 ОАО Вымпелком (центр поддержки клиентов) - старший специалисьт - консультирование клиентов по вопросам сотовой связи и интернета, в т.ч. обслуживание англоязычных клиентов

2005-2006 ИБиДА СГТУ - преподаватель английского языка (специализации: менеджмент, маркетинг и реклама, сервис и туризм)

1999-2010 преподавание английского языка; выполнение контрольных работ, курсовых, переводов (с английского на русский, с русского на английский)

Опытный пользователь ПК

Готова к большим объемам работ