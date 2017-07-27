Рада приветствовать Вас на своей странице! Занимаюсь дизайном уже не первый год. Работаю с такими платформами как: borda, ucoz, quadro.boards.

Что я могу предложить?

Верстка

Часто возникает вопрос, что такое верстка? Простым языком, верстка – это расположение составных элементов на странице документа.

От 700 до 2000 рублей

Отрисовка карты для авторского мира

Создание карты мира с нуля.

От 700 до 1500 рублей

Создание макета

От 500 до 3000 рублей

Мелкая графика

Колажирование/ретушь и т.п. Стоимость зависит от сложности необходимого Вам элемента.

От 25 рублей

Пиар

Отрекламлим ваш форум быстро и качественно!

От 100 до 1000 рублей

Оформление таблицы

От 150 до 700 рублей

Видеомонтаж

Создание видео клипа о вашем проекте.

От 1000 до 5000 рублей

Отрисовка персонажа

Создание авторского персонажа с нуля.

от 700 до 2500 рублей