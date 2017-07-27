Рада приветствовать Вас на своей странице! Занимаюсь дизайном уже не первый год. Работаю с такими платформами как: borda, ucoz, quadro.boards.
Что я могу предложить?
Часто возникает вопрос, что такое верстка? Простым языком, верстка – это расположение составных элементов на странице документа.
От 700 до 2000 рублей
Отрисовка карты для авторского мира
Создание карты мира с нуля.
От 700 до 1500 рублей
От 500 до 3000 рублей
Колажирование/ретушь и т.п. Стоимость зависит от сложности необходимого Вам элемента.
От 25 рублей
Отрекламлим ваш форум быстро и качественно!
От 100 до 1000 рублей
От 150 до 700 рублей
Создание видео клипа о вашем проекте.
От 1000 до 5000 рублей
Создание авторского персонажа с нуля.
от 700 до 2500 рублей
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