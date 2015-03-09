веб-технолог, верстальщик

Трачук Александр Игоревич

Мужчина, 26 лет, родился 27 сентября 1988

+7 (707) 303-62-31 — желаемый способ связи

[email protected]

Skype: taicen-alex

Проживает: Караганда

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан

Желаемая должность и зарплата

Web-технолог, web-верстальщик

Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

• Интернет

• Web мастер

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа

40 000 RUB

Опыт работы —5 лет 6 месяцев

KAZNET Media (Астана), ТОО c февраля 2013 — февраль 2015, 2 года 2 месяца

Астана, www.kaznetmedia.kz

должность веб-верстальщик

верстка сайтов на HTML 5, CSS3, адаптивная верстка, работа с Bootstrap 3, jQuery, javaScript

некоторые из работ:

1. http://bi-group.kz/

2. http://idhome.kz

3. http://proza.kz

4. http://nashaagasha.kz/

5. http://remarka.kz/

6. http://tks.kz - ТауКен Самрук

7. http://ttc.kz - Транстелеком

8. http://partner.kz/

Интернет-компания "Bainet" с ноября 2010 — Февраль 2013, 2 года 4 месяца

Караганда, bainetweb.kz

программист, верстальщик, дизайнер

Обязанности:

как программиста

- программирование на PHP

- программирование на JavaScript

- знание фреймворка Kohana

- работа с CMS Drupal

как верстальщика

- верстка сайтов на HTML 5

- знание CSS3

- адаптивная верстка

как дизайнера

- создание дизайна сайтов

- отрисовка иконок для сайтов

- создание Web-интерфейсов

некоторые из работ:

1. http://okc-krg.kz/

2. http://easasia.kz/

3. http://aleksandriya.kz/

4. http://meditec-ns.kz/

5. http://okc-krg.kz/

6. http://kvc-auto.kz/

7. http://countbox.us/

8. http://salonvisit.kz/

9. http://m-kot.kz/

10. http://dzm.kz/ - Сайт журнала «Доброго Здоровья»

Print Master с сентября 2009 — сентябрь 2010, 1 год

дизайнер

разработка дизайна рекламной продукции (визитки, банеры, календари, билборды и т.д.)

Образование

Высшее

Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза

информационные системы, бакалавр инф. систем

Ключевые навыки

Русский — родной

Английский — базовые знания

Adobe Photoshop Bootstrap CSS3 HTML5 JavaScript PHP5 Xara Designer Веб-дизайн Дизайн интерфейсов Кроссбраузерная верстка Проектирование пользовательских интерфейсов

Дополнительная информация

Владею графическими программами Photoshop, Corel DRAW, Xara, языками программирования

PHP, JavaScript, HTML (CSS), ответственно отношусь к своей работе и довожу начатую работу до конца, работаю с девизом «За всякое дело берись умело».