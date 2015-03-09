Трачук Александр Игоревич
Мужчина, 26 лет, родился 27 сентября 1988
+7 (707) 303-62-31 — желаемый способ связи
Skype: taicen-alex
Проживает: Караганда
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Желаемая должность и зарплата
Web-технолог, web-верстальщик
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Интернет
• Web мастер
Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа
40 000 RUB
Опыт работы —5 лет 6 месяцев
KAZNET Media (Астана), ТОО c февраля 2013 — февраль 2015, 2 года 2 месяца
Астана, www.kaznetmedia.kz
должность веб-верстальщик
верстка сайтов на HTML 5, CSS3, адаптивная верстка, работа с Bootstrap 3, jQuery, javaScript
некоторые из работ:
6. http://tks.kz - ТауКен Самрук
7. http://ttc.kz - Транстелеком
Интернет-компания "Bainet" с ноября 2010 — Февраль 2013, 2 года 4 месяца
Караганда, bainetweb.kz
программист, верстальщик, дизайнер
Обязанности:
как программиста
- программирование на PHP
- программирование на JavaScript
- знание фреймворка Kohana
- работа с CMS Drupal
как верстальщика
- верстка сайтов на HTML 5
- знание CSS3
- адаптивная верстка
как дизайнера
- создание дизайна сайтов
- отрисовка иконок для сайтов
- создание Web-интерфейсов
некоторые из работ:
10. http://dzm.kz/ - Сайт журнала «Доброго Здоровья»
Print Master с сентября 2009 — сентябрь 2010, 1 год
дизайнер
разработка дизайна рекламной продукции (визитки, банеры, календари, билборды и т.д.)
Образование
Высшее
Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза
информационные системы, бакалавр инф. систем
Ключевые навыки
Русский — родной
Английский — базовые знания
Adobe Photoshop Bootstrap CSS3 HTML5 JavaScript PHP5 Xara Designer Веб-дизайн Дизайн интерфейсов Кроссбраузерная верстка Проектирование пользовательских интерфейсов
Дополнительная информация
Владею графическими программами Photoshop, Corel DRAW, Xara, языками программирования
PHP, JavaScript, HTML (CSS), ответственно отношусь к своей работе и довожу начатую работу до конца, работаю с девизом «За всякое дело берись умело».