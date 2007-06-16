Обо мне

Благодарю вас за ваше обращение и проявленный интерес к сотрудничеству. Я понимаю, что мой возраст составляет 13 лет, а не 16, и я готов рассмотреть вашу кандидатуру, поскольку качество работы не зависит от возраста. Я подтверждаю, что в основном владею навыками написания текста и программирования на определенном языке. Однако, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в случае предоставления ложной информации или обмана, это может повлиять на наше решение о сотрудничестве. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной в Telegram по адресу @AbamaPablo. Я готов использовать все доступные мне ресурсы, такие как различные сайты для поиска информации и другие, чтобы помочь вам в вашей работе.

С уважением,

Тимур