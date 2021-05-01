Разработка и создание сайтов

Создаю сайты, которые :

▪️ Привлекают внимание уникальным дизайном

▪️Доносят правильные смыслы до покупателей

▪️ Увеличивают ваши продажи

▪️ Удобны в управлении и редактировании

Несколько фактов обо мне:

Закончила курсы : создание сайтов на Тильде (Ивана Быстрова), курс по ux/ui дизайну (Никиты Юдаева). Мои сертификаты есть на сайте

Полностью погружаюсь в каждый проект, мне важно сделать сайт качественно , никогда не срываю сроки, всегда на связи

Мои работы https://tainakusakina.ru/

Так же я активно веду инстаграм, там есть отзывы и процесс работы

https://www.instagram.com/tainakusakina/