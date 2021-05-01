Разработка и создание сайтов
Создаю сайты, которые :
▪️ Привлекают внимание уникальным дизайном
▪️Доносят правильные смыслы до покупателей
▪️ Увеличивают ваши продажи
▪️ Удобны в управлении и редактировании
Несколько фактов обо мне:
Закончила курсы : создание сайтов на Тильде (Ивана Быстрова), курс по ux/ui дизайну (Никиты Юдаева). Мои сертификаты есть на сайте
Полностью погружаюсь в каждый проект, мне важно сделать сайт качественно , никогда не срываю сроки, всегда на связи
Мои работы https://tainakusakina.ru/
Так же я активно веду инстаграм, там есть отзывы и процесс работы
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