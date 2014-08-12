tair-yunussov

Переводы EN-RU/RU-EN

Высшее техническое образование, 3-х летний опыт переводов технических, научно-популярных и художественных текстов, написания статей и новостей.

Стоимость переводов начинается от 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. Скорость работы - 12000 знаков в день, варьируется в зависимости от сложности. Индивидуальный подход к каждому заказчику, работа на результат, оплата только после получения заказчиком ожидаемого результата. Техническое образование, опыт работы в сфере веб-программирования, веб-дизайна, контент-менеджмента

Смелый план, который мог бы спасти шаттл «Колумбия. Тематика - космонавтика, ракетостроение, химия

Возобновляемых источников не хватает. Чистый уголь — энергоноситель ближайшего будущего - Тематика: Химия, источники электроэнергии

Трансляция из морских глубин: 800 километровый канал NEPTUNE проводит интернет на дно океана - Тематика: прокладка подводных кабелей и оборудования, научные обсерватории

Другие примеры вы можете найти по адресу http://habrahabr.ru/users/blaarb/topics/