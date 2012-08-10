Дата рождения
15.08.92
Контактный данные
E-mail: [email protected]
Skype: tais_v
Образование
Саратовский государственный университет, специальность — история, 4 курс.
Дополнительное образование — переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).
Поволжский юридический институт (филиал в г. Саратов). Специальность — юриспруденция, 4 курс.
Профессиональные навыки
- Уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excel.
- Знание английского языка — разговорный и письменный
- Умение быстро анализировать и отбирать информацию
- Грамотная устная и письменная речь
- Умение работать с поисковыми системами
- Рациональное планирование времени
- Нацеленность на результат и способность довести дело до конца
Личные качества
- Целеустремлённость
- Ответственность
- Пунктуальность
- Организованность
- Высокая работоспособность