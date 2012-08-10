Огромное желание работать. Согласна пройти тестовое задание.

Дата рождения

15.08.92

Контактный данные

E-mail: [email protected]

Skype: tais_v

Образование

Саратовский государственный университет, специальность — история, 4 курс.

Дополнительное образование — переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).

Поволжский юридический институт (филиал в г. Саратов). Специальность — юриспруденция, 4 курс.

Профессиональные навыки

- Уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excel.

- Знание английского языка — разговорный и письменный

- Умение быстро анализировать и отбирать информацию

- Грамотная устная и письменная речь

- Умение работать с поисковыми системами

- Рациональное планирование времени

- Нацеленность на результат и способность довести дело до конца

Личные качества

- Целеустремлённость

- Ответственность

- Пунктуальность

- Организованность

- Высокая работоспособность