taisiya_88

Проживает: МоскваГражданство: Россия
Строительство, недвижимость
- Инженер
- Проектирование, Архитектура
- Высшее
- Московский государственный строительный университет, Москва2011Промышленное и гражданское строительство, Технология и организация строительного производства
Дополнительная информация
Опытный пользователь ПК, AutoCAD, Autodesk Revit
В работе аккуратна, внимательна, легко обучаема. Пунктуальна, ответственна.
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- комплектация полного пакета документации (для экспертизы и Заказчика)
- функции нормоконтролера с дальнейшей печатью и брошюровкой проектной документации
- контроль работы ГИПа (разработка или проверка состава ПД, своевременная
выдача задания на проектирование удаленным сотрудникам, оформление и
проверка ответов на замечания экспертизы, контроль писем от Заказчика)
- ЗАО "НЛК Домостроение"Москва, www.nlkd.ruФевраль 2008 — Октябрь 2010 2 года 9 месяцевОфис-менеджер- обеспечение офиса необходимыми расходными материалами
- ведение делопроизводства
- функции отдела кадров (ведение кадрового делопроизводства, оформление
трудовых книжек, медицинское страхование, подбор персонала)
- сбор первичной бухгалтерской документации
- организация командировок сотрудников
- логистика
- личный помощник ген. директора
- первичное консультирование клиентов по услугам компании
- работа на выставках и подготовка стендовых материалов
- прием и распределение звонков, факсов, корреспонденции
- встреча посетителей
- координирование работы курьера