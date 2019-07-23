taisiya_88

Таисия Сомина taisiya_88

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

[email protected]

Проживает: МоскваГражданство: Россия

Строительство, недвижимость

  • Инженер
  • Проектирование, Архитектура
Образование
  • Высшее
  • Московский государственный строительный университет, Москва2011Промышленное и гражданское строительство, Технология и организация строительного производства

    Дополнительная информация

    Опытный пользователь ПК, AutoCAD, Autodesk Revit

    В работе аккуратна, внимательна, легко обучаема. Пунктуальна, ответственна.

Опыт работы

  • ООО "Норвекс НЛК"Россия, www.norvex.pro/Октябрь 2016 — настоящее время 2 года 10 месяцевВедущий специалист по продажам (по трудовой книжке)Проектирование деревянных домов из клееного бруса.
  • Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фрилансРоссияМарт 2015 — Сентябрь 2016 1 год 7 месяцевИнженер-проектировщик АР, КРразработка проектной и рабочей документации по разделам АР КР
  • ООО ПСК "Канопус-М"Москва, www.canopus-m.ru/Июль 2011 — Февраль 2015 3 года 8 месяцевИнженер-проектировщик- разработка проектной и рабочей документации по разделам АР КР

    - комплектация полного пакета документации (для экспертизы и Заказчика)

    - функции нормоконтролера с дальнейшей печатью и брошюровкой проектной документации

    - контроль работы ГИПа (разработка или проверка состава ПД, своевременная

    выдача задания на проектирование удаленным сотрудникам, оформление и

    проверка ответов на замечания экспертизы, контроль писем от Заказчика)

  • ЗАО "НЛК Домостроение"Москва, www.nlkd.ruФевраль 2008 — Октябрь 2010 2 года 9 месяцевОфис-менеджер- обеспечение офиса необходимыми расходными материалами

    • - ведение делопроизводства

    - функции отдела кадров (ведение кадрового делопроизводства, оформление

    трудовых книжек, медицинское страхование, подбор персонала)

    - сбор первичной бухгалтерской документации

    - организация командировок сотрудников

    - логистика

    - личный помощник ген. директора

    - первичное консультирование клиентов по услугам компании

    - работа на выставках и подготовка стендовых материалов

    - прием и распределение звонков, факсов, корреспонденции

    - встреча посетителей

    - координирование работы курьера

AutoCAD